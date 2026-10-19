Broadcom Aktie News: Broadcom am Montagnachmittag höher

Im TSX-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 16:28 Uhr 1,6 Prozent. Die Broadcom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,89 CAD aus. Mit einem Wert von 12,89 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via TSX 107'239 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,94 CAD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 49,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 11,14 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 13,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 02.09.2026 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,17 CAD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 41.32 Mrd. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden waren, um 88,50 Prozent gesteigert.

Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch