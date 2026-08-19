Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag weit abgeschlagen

Die Broadcom-Aktie notierte im TSX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 13,74 CAD. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,71 CAD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 14,22 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 608'702 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,94 CAD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Broadcom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.08.2025 bei 11,03 CAD. Abschläge von 19,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 03.06.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,62 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 1,46 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30.41 Mrd. CAD im Vergleich zu 21.33 Mrd. CAD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.09.2027.

Redaktion finanzen.ch