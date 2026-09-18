Broadcom Aktie News: Broadcom macht am Freitagnachmittag Boden gut

Das Papier von Broadcom konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im TSX-Handel um 4,0 Prozent auf 13,75 CAD. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 13,81 CAD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,42 CAD. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 293'745 Broadcom-Aktien.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 18,94 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,14 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 18,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,74 CAD gegenüber 1,17 CAD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 41.32 Mrd. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden waren, um 88,50 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch