Broadcom Aktie News: Broadcom am Dienstagnachmittag im Minus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im TSX-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 14,41 CAD. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,40 CAD ab. Den TSX-Handel startete das Papier bei 14,69 CAD. Bisher wurden via TSX 189'666 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 31,44 Prozent Luft nach oben. Am 21.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,43 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 03.06.2026. Das EPS wurde auf 2,62 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 30.41 Mrd. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 42,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.33 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 09.09.2027 wird Broadcom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch