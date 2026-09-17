Broadcom Aktie News: Broadcom am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Broadcom konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im TSX-Handel um 2,8 Prozent auf 13,29 CAD. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,30 CAD. Bei 13,19 CAD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 513'173 Broadcom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 18,94 CAD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 42,51 Prozent wieder erreichen. Bei 11,14 CAD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.

Am 02.09.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,74 CAD, nach 1,17 CAD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 41.32 Mrd. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 21.92 Mrd. CAD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.ch