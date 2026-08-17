Broadcom Aktie News: Broadcom am Montagnachmittag nahezu unbewegt

Im TSX-Handel kam die Broadcom-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 15,00 CAD. In der Spitze gewann die Broadcom-Aktie bis auf 15,16 CAD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 14,95 CAD. Mit einem Wert von 15,14 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via TSX 168'379 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 18,94 CAD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Bei einem Wert von 11,03 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2025). Mit einem Kursverlust von 26,44 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 03.06.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,62 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 1,46 CAD je Aktie erwirtschaftet. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30.41 Mrd. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.33 Mrd. CAD erwirtschaftet worden waren.

Am 02.09.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.09.2027.

Redaktion finanzen.ch