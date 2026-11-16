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16.11.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom tendiert am Nachmittag südwärts

Broadcom Aktie News: Broadcom tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Der Broadcom-Aktie ging im TSX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,6 Prozent auf 12,53 CAD.

Broadcom
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Die Broadcom-Aktie notierte im TSX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,6 Prozent bei 12,53 CAD. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 12,42 CAD. Bei 12,63 CAD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 369'259 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 18,94 CAD. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 33,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2026 bei 11,00 CAD. Mit Abgaben von 12,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Broadcom veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 CAD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 41.32 Mrd. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden waren, um 88,50 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.12.2027.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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Long 14’290.30 13.99 S5CGBU
Long 13’666.17 8.94 SFBNWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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