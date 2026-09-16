Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach oben. Im TSX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 13,01 CAD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Broadcom-Aktie bisher bei 13,05 CAD. Bei 13,03 CAD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via TSX 286'769 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,94 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 45,58 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 11,14 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 16,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.09.2026 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,74 CAD, nach 1,17 CAD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 41.32 Mrd. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.

Broadcom wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.ch