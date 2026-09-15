Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
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15.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 13,05 CAD ab.
Die Broadcom-Aktie gab im TSX-Handel um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 13,05 CAD nach. Die Broadcom-Aktie sank bis auf 13,05 CAD. Mit einem Wert von 13,18 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118'336 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 45,13 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,14 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Broadcom gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 CAD erwirtschaftet worden. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41.32 Mrd. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 88,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden waren.
Broadcom wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen.
Redaktion finanzen.ch
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