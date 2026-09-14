Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der TSX-Sitzung 3,8 Prozent auf 13,26 CAD. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 13,17 CAD. Bei 13,30 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 246'234 Broadcom-Aktien.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 42,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (11,14 CAD). Mit einem Kursverlust von 15,99 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 02.09.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,74 CAD gegenüber 1,17 CAD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 41.32 Mrd. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen.

Redaktion finanzen.ch