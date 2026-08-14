Broadcom Aktie News: Broadcom wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Die Broadcom-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im TSX-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 15,28 CAD abwärts. Im Tief verlor die Broadcom-Aktie bis auf 15,18 CAD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,73 CAD. Über TSX wurden im bisherigen Handelsverlauf 329'868 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,94 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,95 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 11,03 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2025). Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 38,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Broadcom liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,62 CAD gegenüber 1,46 CAD im Vorjahresquartal. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30.41 Mrd. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.33 Mrd. CAD erwirtschaftet worden waren.

Am 02.09.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.09.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.ch