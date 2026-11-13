Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag im Keller

Der Broadcom-Aktie ging im TSX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 5,6 Prozent auf 13,01 CAD. Im Tief verlor die Broadcom-Aktie bis auf 13,00 CAD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,52 CAD. Bisher wurden heute 468'540 Broadcom-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 18,94 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 45,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2026 bei 11,00 CAD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,74 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 1,17 CAD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 41.32 Mrd. CAD gegenüber 21.92 Mrd. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 09.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Broadcom möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch