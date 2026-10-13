Broadcom Aktie News: Broadcom tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Broadcom-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im TSX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 13,53 CAD abwärts. Der Kurs der Broadcom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,23 CAD nach. Die TSX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,31 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 392'554 Broadcom-Aktien.

Bei 18,94 CAD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 39,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 11,14 CAD. Mit einem Kursverlust von 17,66 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 02.09.2026 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,74 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 88,50 Prozent auf 41.32 Mrd. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.92 Mrd. CAD in den Büchern gestanden.

Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch