Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Donnerstagnachmittag

Das Papier von Broadcom konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im TSX-Handel um 1,8 Prozent auf 16,15 CAD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 16,19 CAD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,86 CAD. Bisher wurden via TSX 44'787 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 18,94 CAD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,03 CAD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,68 Prozent.

Broadcom gewährte am 03.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,62 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,46 CAD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 30.41 Mrd. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.33 Mrd. CAD erwirtschaftet worden waren, um 42,56 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 09.09.2027 dürfte Broadcom die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch