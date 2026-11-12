Broadcom Aktie News: Broadcom steigt am Donnerstagnachmittag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der TSX-Sitzung um 4,5 Prozent auf 13,66 CAD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Broadcom-Aktie bisher bei 13,83 CAD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,45 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'407'550 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 38,65 Prozent zulegen. Am 07.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,00 CAD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 CAD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 88,50 Prozent auf 41.32 Mrd. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 09.12.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Broadcom rechnen Experten am 16.12.2027.

Redaktion finanzen.ch