Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der TSX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 16,10 CAD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 16,25 CAD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,22 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64'998 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 18,94 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 14,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2025 auf bis zu 11,03 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,47 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 03.06.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,46 CAD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent auf 30.41 Mrd. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.33 Mrd. CAD in den Büchern gestanden.

Die Broadcom-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.09.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.09.2027.

Redaktion finanzen.ch