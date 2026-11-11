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11.11.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Hausse bei Broadcom am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im TSX-Handel verteuerte es sich um 5,2 Prozent auf 13,22 CAD.
Um 16:28 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der TSX-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 13,22 CAD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 13,42 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,22 CAD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 745'624 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 18,94 CAD. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 30,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,00 CAD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 20,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Broadcom gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,74 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 88,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41.32 Mrd. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.92 Mrd. CAD in den Büchern gestanden.
Am 09.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Broadcom dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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