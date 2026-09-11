Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Die Broadcom-Aktie stieg im TSX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 13,81 CAD. Im Tageshoch stieg die Broadcom-Aktie bis auf 13,94 CAD. Bei 13,89 CAD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 152'609 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 18,94 CAD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 37,15 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,14 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.09.2026 äusserte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Broadcom ein EPS von 1,17 CAD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 88,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.92 Mrd. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41.32 Mrd. CAD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.ch