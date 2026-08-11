Broadcom Aktie News: Broadcom am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Das Papier von Broadcom gab in der TSX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 16,09 CAD abwärts. In der Spitze fiel die Broadcom-Aktie bis auf 15,94 CAD. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,24 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79'248 Broadcom-Aktien.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,94 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 CAD. Dieser Wert wurde am 21.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 31,43 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 03.06.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,62 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,46 CAD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30.41 Mrd. CAD umgesetzt, gegenüber 21.33 Mrd. CAD im Vorjahreszeitraum.

Die Broadcom-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.09.2026 erwartet. Schätzungsweise am 09.09.2027 dürfte Broadcom die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch