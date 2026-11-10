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10.11.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom zieht am Nachmittag an
Die Aktie von Broadcom zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Broadcom-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 12,62 CAD.
Das Papier von Broadcom legte um 16:28 Uhr zu und stieg im TSX-Handel um 4,2 Prozent auf 12,62 CAD. In der Spitze gewann die Broadcom-Aktie bis auf 12,67 CAD. Den TSX-Handel startete das Papier bei 12,02 CAD. Bisher wurden heute 492'558 Broadcom-Aktien gehandelt.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD an. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 33,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,00 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,84 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Broadcom gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,74 CAD gegenüber 1,17 CAD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41.32 Mrd. CAD im Vergleich zu 21.92 Mrd. CAD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Broadcom-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.12.2027.
Redaktion finanzen.ch
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