Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
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10.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Broadcom
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie notierte zuletzt im TSX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 13,82 CAD.
Die Broadcom-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 13,82 CAD. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,63 CAD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,70 CAD. Bisher wurden heute 158'593 Broadcom-Aktien gehandelt.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Bei einem Wert von 11,14 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 24,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 02.09.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS wurde auf 3,74 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 1,17 CAD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.32 Mrd. CAD. Im Vorjahresviertel waren 21.92 Mrd. CAD in den Büchern gestanden.
Am 10.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.
Redaktion finanzen.ch
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