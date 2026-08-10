Broadcom Aktie News: Broadcom schiebt sich am Montagnachmittag vor

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der TSX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 16,43 CAD. Der Kurs der Broadcom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,48 CAD zu. Mit einem Wert von 16,32 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 92'170 Broadcom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 18,94 CAD. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 15,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2025 auf bis zu 11,03 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Broadcom gewährte am 03.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,62 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 CAD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30.41 Mrd. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 21.33 Mrd. CAD eingefahren.

Voraussichtlich am 02.09.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Broadcom rechnen Experten am 09.09.2027.

Redaktion finanzen.ch