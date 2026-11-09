Broadcom Aktie News: Broadcom zieht am Nachmittag deutlich an

Das Papier von Broadcom konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im TSX-Handel um 7,7 Prozent auf 11,99 CAD. In der Spitze gewann die Broadcom-Aktie bis auf 12,00 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,57 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 585'703 Broadcom-Aktien.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,94 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 57,96 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,00 CAD. Dieser Wert wurde am 06.11.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,26 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 02.09.2026 vor. In Sachen EPS wurden 3,74 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom 1,17 CAD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 88,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41.32 Mrd. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.92 Mrd. CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 10.12.2026 gerechnet.

Redaktion finanzen.ch