Broadcom Aktie News: Broadcom macht am Freitagnachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr stieg die Broadcom-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,78 CAD. Das bisherige Tageshoch markierte die Broadcom-Aktie bei 13,92 CAD. Bei 13,92 CAD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 270'973 Broadcom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,94 CAD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 37,45 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 11,14 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,16 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 02.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 CAD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 41.32 Mrd. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 21.92 Mrd. CAD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch