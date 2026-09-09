Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
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09.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im TSX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 13,84 CAD abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der TSX-Sitzung 1,4 Prozent auf 13,84 CAD. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 13,76 CAD. Den TSX-Handel startete das Papier bei 13,95 CAD. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 193'045 Broadcom-Aktien.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD an. Gewinne von 36,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 11,14 CAD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 19,51 Prozent sinken.
Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 02.09.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,74 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 CAD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Broadcom 41.32 Mrd. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.
Die Broadcom-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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