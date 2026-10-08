Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit Abschlägen

Die Broadcom-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 13,99 CAD ab. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,92 CAD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,09 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 285'629 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,94 CAD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 35,38 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,14 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 20,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Broadcom ein EPS von 1,17 CAD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 88,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41.32 Mrd. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.92 Mrd. CAD in den Büchern gestanden.

Am 10.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.ch