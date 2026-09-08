Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
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08.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Zuletzt sprang die Broadcom-Aktie im TSX-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 14,00 CAD zu.
Die Broadcom-Aktie stieg im TSX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 14,00 CAD. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,10 CAD. Bei 13,83 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 639'356 Broadcom-Aktien.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,94 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,14 CAD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 02.09.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Broadcom ein EPS von 1,17 CAD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41.32 Mrd. CAD umgesetzt, gegenüber 21.92 Mrd. CAD im Vorjahreszeitraum.
Broadcom wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 09.09.2027 dürfte Broadcom die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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