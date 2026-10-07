Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Broadcom
Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 14,10 CAD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der TSX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 14,10 CAD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Broadcom-Aktie bis auf 14,02 CAD. Den TSX-Handel startete das Papier bei 14,14 CAD. Im TSX-Handel wechselten bis jetzt 179'125 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,33 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 11,14 CAD. Mit einem Kursverlust von 20,99 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 02.09.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS lag bei 3,74 CAD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 1,17 CAD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 41.32 Mrd. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.92 Mrd. CAD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadcom Inc
|
07.10.26
|Broadcom Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Broadcom (finanzen.ch)
Analysen zu Broadcom Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.