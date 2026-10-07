Broadcom Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Broadcom

Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der TSX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 14,10 CAD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Broadcom-Aktie bis auf 14,02 CAD. Den TSX-Handel startete das Papier bei 14,14 CAD. Im TSX-Handel wechselten bis jetzt 179'125 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,33 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 11,14 CAD. Mit einem Kursverlust von 20,99 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 02.09.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS lag bei 3,74 CAD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 1,17 CAD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 41.32 Mrd. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.92 Mrd. CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert.

Redaktion finanzen.ch