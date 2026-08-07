Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
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07.08.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom macht am Freitagnachmittag Boden gut
Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Broadcom-Aktie stand in der TSX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 16,10 CAD.
Das Papier von Broadcom konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im TSX-Handel um 0,6 Prozent auf 16,10 CAD. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 16,40 CAD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,29 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57'184 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 18,94 CAD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Mit einem Zuwachs von 17,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 11,03 CAD. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 45,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 03.06.2026. Das EPS lag bei 2,62 CAD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 1,46 CAD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30.41 Mrd. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.33 Mrd. CAD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 09.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Broadcom.
Redaktion finanzen.ch
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