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06.11.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom steigt am Nachmittag
Die Aktie von Broadcom zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im TSX-Handel gewannen die Broadcom-Papiere zuletzt 3,9 Prozent.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im TSX-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 11,46 CAD zu. Die Broadcom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,79 CAD aus. Bei 11,71 CAD eröffnete der Anteilsschein. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 260'920 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 18,94 CAD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). 65,27 Prozent Plus fehlen der Broadcom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,02 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 3,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,74 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41.32 Mrd. CAD umgesetzt, gegenüber 21.92 Mrd. CAD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 vorlegen.
Redaktion finanzen.ch
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