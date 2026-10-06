Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
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06.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im TSX-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 14,26 CAD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Broadcom-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 14,26 CAD. Der Kurs der Broadcom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,31 CAD zu. Die TSX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,96 CAD. Im TSX-Handel wechselten bis jetzt 696'330 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Bei 18,94 CAD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,82 Prozent. Bei 11,14 CAD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 28,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 02.09.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,74 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 CAD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41.32 Mrd. CAD im Vergleich zu 21.92 Mrd. CAD im Vorjahresquartal.
Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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