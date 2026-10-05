Broadcom Aktie News: Broadcom am Montagnachmittag höher

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im TSX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 13,62 CAD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Broadcom-Aktie bisher bei 13,65 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,64 CAD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 115'695 Aktien.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,94 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 28,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,14 CAD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 22,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.09.2026 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,74 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.32 Mrd. CAD. Im Vorjahresviertel waren 21.92 Mrd. CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.ch