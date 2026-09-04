Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Broadcom-Aktie notierte im TSX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 13,53 CAD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 13,50 CAD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,72 CAD. Bisher wurden via TSX 253'124 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,94 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,99 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 11,14 CAD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 21,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Broadcom am 02.09.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 CAD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 41.32 Mrd. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 21.33 Mrd. CAD umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 09.09.2027 wird Broadcom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch