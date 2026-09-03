Broadcom Aktie News: Broadcom am Donnerstagnachmittag im Ausverkauf

Die Broadcom-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im TSX-Handel ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 13,10 CAD abwärts. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,06 CAD nach. Den TSX-Handel startete das Papier bei 13,45 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'267'551 Broadcom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,94 CAD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 44,58 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,14 CAD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Broadcom veröffentlichte am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,62 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30.41 Mrd. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.33 Mrd. CAD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.09.2027.

Redaktion finanzen.ch