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02.11.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Montagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Broadcom gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 12,52 CAD.
Das Papier von Broadcom konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im TSX-Handel um 1,2 Prozent auf 12,52 CAD. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,52 CAD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,43 CAD. Über TSX wurden im bisherigen Handelsverlauf 138'861 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 18,94 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 33,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 11,14 CAD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 12,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 02.09.2026 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,74 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41.32 Mrd. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 88,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 21.92 Mrd. CAD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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