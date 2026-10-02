Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
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02.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Broadcom legte zuletzt zu und stieg im TSX-Handel um 3,0 Prozent auf 13,48 CAD.
Die Broadcom-Aktie konnte um 16:28 Uhr im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 13,48 CAD. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,49 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,29 CAD. Über TSX wurden im bisherigen Handelsverlauf 316'397 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 18,94 CAD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 28,83 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,14 CAD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.
Am 02.09.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,74 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.32 Mrd. CAD. Im Vorjahresviertel waren 21.92 Mrd. CAD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Redaktion finanzen.ch
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02.10.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagnachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
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