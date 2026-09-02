Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
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02.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Broadcom. Zuletzt ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 14,00 CAD.
Die Broadcom-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im TSX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 14,00 CAD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 13,90 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,09 CAD. Bisher wurden heute 185'208 Broadcom-Aktien gehandelt.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,94 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 35,29 Prozent wieder erreichen. Bei 11,14 CAD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 03.06.2026. Das EPS belief sich auf 2,62 CAD gegenüber 1,46 CAD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30.41 Mrd. CAD, während im Vorjahreszeitraum 21.33 Mrd. CAD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen. Broadcom dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.09.2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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