Broadcom Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Broadcom

Die Broadcom-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im TSX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 13,25 CAD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 13,22 CAD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,42 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 128'927 Broadcom-Aktien.

Bei 18,94 CAD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 11,14 CAD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,74 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 CAD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Broadcom 41.32 Mrd. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.

Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch