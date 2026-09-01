Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
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01.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Zuletzt ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 13,92 CAD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der TSX-Sitzung 1,3 Prozent auf 13,92 CAD. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,80 CAD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,90 CAD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 211'234 Aktien.
Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 18,94 CAD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,06 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,14 CAD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,97 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 03.06.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,62 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,56 Prozent auf 30.41 Mrd. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.33 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Broadcom rechnen Experten am 09.09.2027.
Redaktion finanzen.ch
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