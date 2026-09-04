Broadcom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Broadcom hat am 02.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.74 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.17 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 41.32 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.92 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch