Broadcom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Broadcom hat am 02.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2.68 USD gegenüber 0.850 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.59 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 15.95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch