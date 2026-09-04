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04.09.2026 06:37:00
Broadcom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Broadcom hat am 02.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 99.34 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26.16 ARS je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 123.45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19’144.47 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42’778.36 Milliarden ARS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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