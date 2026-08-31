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31.08.2026 20:27:13

Broadcom Aktie News: Broadcom verteuert sich am Abend

Broadcom Aktie News: Broadcom verteuert sich am Abend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Broadcom. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 370,80 USD.

Broadcom
297.50 CHF -1.33%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 370,80 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'682 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 372,68 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 369,81 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'623'191 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 33,50 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 287,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,62 USD. Am 03.06.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.19 Mrd. USD – ein Plus von 47,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.09.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.09.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,60 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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