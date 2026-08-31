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31.08.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit roter Tendenz

Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Broadcom gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 368,11 USD.

Broadcom
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Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 368,11 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'665 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Broadcom-Aktie bis auf 366,36 USD. Bei 369,81 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 815'198 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Bei 495,00 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,47 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 287,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Broadcom-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,62 USD aus. Broadcom veröffentlichte am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.00 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.19 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 02.09.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Broadcom rechnen Experten am 09.09.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Broadcom-Gewinn in Höhe von 11,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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