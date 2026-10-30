Broadcom Aktie News: Broadcom knickt am Freitagnachmittag ein

Die Broadcom-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 326,86 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'610 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Broadcom-Aktie bis auf 326,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 331,02 USD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 1'500'245 Aktien.

Bei 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 51,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 289,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 11,28 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,61 USD, nach 2,36 USD im Jahr 2025. Am 02.09.2026 äusserte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Broadcom ein EPS von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 29.59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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