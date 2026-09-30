Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit negativen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr rutschte die Broadcom-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 353,83 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'692 Punkten steht. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 352,36 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 356,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'469'362 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,90 Prozent hinzugewinnen. Bei 289,98 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 18,05 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,62 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,36 USD aus. Am 02.09.2026 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 29.59 Mrd. USD gegenüber 15.95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Broadcom-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,67 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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