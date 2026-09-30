Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr fiel die Broadcom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 354,62 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'709 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 354,24 USD. Bei 356,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 704'844 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 289,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 18,23 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,62 USD je Broadcom-Aktie. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29.59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.95 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 10.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,67 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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