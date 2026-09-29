Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend im Aufwind

Das Papier von Broadcom konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 354,75 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten tendiert. Bei 361,86 USD erreichte die Broadcom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 357,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'225'748 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 28,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 289,98 USD ab. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 18,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,62 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 02.09.2026. Das EPS lag bei 2,68 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.59 Mrd. USD – ein Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Broadcom-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,67 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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