Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Dienstagnachmittag

Die Broadcom-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 358,02 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'685 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Broadcom-Aktie sogar auf 361,20 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 357,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'101'835 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,26 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 289,98 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 23,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,62 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,67 USD je Broadcom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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