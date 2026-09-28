Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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28.09.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit Kursverlusten
Die Aktie von Broadcom gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 351,00 USD.
Die Broadcom-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 351,00 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'698 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Broadcom-Aktie bei 347,34 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 352,86 USD. Bisher wurden heute 1'807'818 Broadcom-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 41,03 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 289,98 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 21,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,62 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 29.59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 85,50 Prozent gesteigert.
Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,67 USD je Broadcom-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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